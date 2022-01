Quase um terço das famílias consideram que situação financeira piorou em 2020

Quase um terço das famílias portuguesas consideram que a sua situação financeira piorou em 2020. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística revelam o impacto da pandemia no emprego, no rendimento e nas finanças das famílias.

Para a maioria dos portugueses, as finanças familiares mantiveram-se semelhantes às anteriores à pandemia.

Pelas contas do Instituto Nacional de Estatística, quase 70% dos portugueses garantem que na carteira não houve mexidas. 3% dos cidadãos nacionais consideram até que a vida melhorou. Mas para 28% das famílias a pandemia teve um impacto negativo e a sua situação financeira piorou.

Dos inquiridos, 4% revelam não ter conseguido pagar as despesas apenas com o rendimento.

Os dados do Inquérito à Situação Financeira das Famílias, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, concluem que a pandemia afetou principalmente as famílias mais jovens, de indivíduos com menos de 35 anos.

O estudo revela ainda que a situação financeira piorou, sobretudo, nas pessoas com um nível de escolaridade inferior ao ensino superior e em famílias com crianças.

Grande parte das famílias, praticamente 2 terços (67%) reduziu a despesa com alimentação, vestuário, viagens ou outros bens de consumo e serviços.

O poder de compra dos portugueses acabou, por isso, por cair no ano passado.

