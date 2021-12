Setor das telecomunicações foi pelo 14.º ano consecutivo o que teve mais reclamações junto da Deco

As operadoras de telecomunicações a operar em Portugal foram alvo de 26.801 queixas de clientes à Deco Proteste, quase 10% do total de reclamações dirigidas à associação de defesa do consumidor durante o ano de 2021.

Pelo 14.º ano consecutivo, as empresas do setor lideram as reclamações feitas à Associação de Defesa do Consumidor. "Problemas com a faturação, cobrança de dívidas antigas, quebras na qualidade do serviço e tentativas falhadas de desvinculação contratual estão entre as queixas mais frequentes", segundo o comunicado da associação divulgado esta quarta-feira.

A Deco recebeu em 2021 mais de 277 mil queixas, um recuo face às 396 mil reclamações registadas no ano 2020, ano de explosão nos protestos relativos às empresas de turismo e de transportes devido à pandemia da covid-19.

Porém, na divisão das reclamações por empresas, as vencedoras são outras. E refletem o grande impacto da pandemia da covid-19 na vida das pessoas, que tiveram de lidar, por exemplo, com voos adiados ou cancelados, problemas nos seguros de saúde, ou atrasos no processamento ou entrega de encomendas.

A TAP foi a empresa mais reclamada em 2021, com 4.167 queixas, seguida da Medicare, com 2.736 reclamações, e dos CTT, com 2.277 protestos dos consumidores junto da Deco Proteste.

Em todos os meses do ano, mas com mais frequência no verão, "os consumidores queixaram-se mais sobre a TAP a propósito de atrasos, cancelamentos ocorridos e testes expirados e situações em que os vouchers não se converteram nas viagens desejadas (...) a falta de informações da TAP em tempo útil foi também uma falha apontada com muita frequência à transportadora aérea nacional por quem se viu impossibilitado de viajar na data ou hora agendada", esclarece a Deco.

"Já no ramo da saúde, a renovação indesejada de contratos originou um grande desagrado com a Medicare", assinala a associação. "Denota-se um desconhecimento de muitos consumidores face às características contratuais de um plano de saúde, o que leva muitos portugueses a acreditarem que basta não pagarem as mensalidades do produto para que o respetivo contrato seja cancelado, tal como acontece, por exemplo, com os seguros de saúde. A falta de pagamento não anula o contrato e ainda gera uma dívida, cobrada com juros e que origina as reclamações feitas", alerta a Deco.

"Por outro lado, e numa nova era de muito comércio online, os consumidores queixaram-se sobre as entregas de correspondência ou encomendas que não chegaram ao seu destino, culpabilizando a ineficácia dos CTT", o que inclui "relatos de distribuidores que não tocam à campainha dos destinatários, levando posteriormente as encomendas para as estações de correios" e "atrasos na distribuição e da falta de informação disponível na linha de atendimento dos CTT", conclui a Deco.