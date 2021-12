PSI-20 e Europa despertam bem-dispostos com ganhos acima dos 1%

O PSI-20 iniciou a sessão desta quinta-feira em alta de 1,12% para os 5489,48 pontos, acompanhando as fortes valorizações na Europa após o anúncio de que a Reserva Federal dos Estados Unidos irá acelerar o processo de diminuição dos estímulos económicos, assumindo que a inflação é atualmente o maior risco para a economia do país.

À cabeça das valorizações estava a Corticeira Amorim, que valorizava 4,65 para os 11,26 euros. As cotadas da energia eram, entretanto, as maiores impulsionadoras do índice. A Greenvolt crescia 3,4% para os 6,39 euros. Já a EDP Renováveis avançava 2,27% para os 21,62 euros, e as da casa-mãe EDP apreciavam 1,73% para os 4,83 euros. A Galp Energia, por sua vez, valorizava 2,09% para os 8,39 euros. O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico voltou a bater recordes na quarta-feira, ultrapassando os 300 euros por megawatt hora.

A Sonae crescia 1,63% para os 0,97 euros e a congénere Jerónimo Martins ganhava 0,69% para os 20,44. O BCP trocava de mãos em alta de 1,63% para os 0,14 euros por ação.

Os CTT apreciavam 1,28% para os 4,34 euros. O serviço postal português foi acusado pela concorrente Premium Green Mail de abuso de posição dominante, tendo avançado com uma queixa ao regulador.

Quatro cotadas negociavam em queda, entretanto, com a Nos a recuar 1,97% para os 3,39 euros, liderando as perdas. A operadora de telecomunicações é uma das acusadas pela Autoridade da Concorrência de se concertar com outras operadoras para a implementação de publicidade nas gravações automáticas.

Quarta-feira foi um dia rico em notícias macroeconómicas com as mais recentes vindas da Reserva Federal e esta quinta-feira não será exceção, com o Banco Central Europeu (BCE) a divulgar as suas perspetivas para 2022. O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, crescia 1,45% no arranque da penúltima sessão da semana.