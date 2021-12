Reformas antecipadas mais do que triplicaram em 2020

O número de reformas antecipadas na função pública mais do que triplicou no ano passado e atingiu o valor mais alto desde 2015.

Os dados são da Caixa Geral de Aposentações e mostram que, em 2020, 4.782 funcionários públicos pediram a reforma antecipada, mais 207% do que em 2019.

Este aumento é também resultado das novas regras que facilitam o acesso às pensões antecipadas.

No ano passado, o corte foi de 11,3%, menos de metade do que no ano anterior.

Em 2019, quem pediu a reforma antecipada sofreu uma penalização de 24,6%.

