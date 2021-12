Voar para o aeroporto de Heathrow, em Londres, pode sair mais caro

Quem voar para o aeroporto de Heathrow - o aeroporto mais próximo do centro de Londres, e o mais movimentado da cidade - provavelmente terá de pagar um custo mais elevado a partir de janeiro, depois do regulador britânico da aviação ter aprovado um aumento de 37% nas taxas de aterragem, noticia o "The Guardian".

A Autoridade de Aviação Civil aprovou um aumento provisório de 22 para 30,19 libras (de 25,8 para 35,5 euros, aproximadamente) por passageiro nos custos por aterragem. Mas a medida não agradou nem a gregos nem a troianos, pois as companhias aéreas condenam a subida e o aeroporto pedia ainda mais (para, pelo menos, 32 e no máximo 43 libras, ou seja, entre 37,6 a 50,5 euros).

O ex-diretor executivo da British Airways e atual diretor geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês), disse que a decisão do regulador "basicamente ordena aos consumidores que paguem mais de 700 milhões de libras a Heathrow por nada em troca", e que só os acionistas do aeroporto vão beneficiar.

Segundo o jornal britânico, o aumento desta taxa provavelmente será suportado diretamente pelos passageiros, uma vez que as companhias aéreas também tentam aguentar-se depois de meses de perdas derivadas das restrições da pandemia de covid-19.

O aumento estará em vigor apenas entre janeiro e junho de 2022. A revisão final da taxa, que estará em vigor pelos próximos cinco anos, será conhecida no verão.