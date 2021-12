Centeno dá "dois a três anos" para haver "correção" da dívida e despesa públicas

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse esta sexta-feira que as Administrações Públicas têm "dois a três anos" para corrigir o esforço feito durante a pandemia de covid-19 em termos de dívida e despesa.

"Há uma transição face àquilo que foi o esforço das Administrações Públicas [AP] no período pandémico, em termos de dívida e de despesa que, na nossa opinião, tem dois a três anos para ser concretizada", disse esta sexta-feira aos jornalistas Mário Centeno, na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de dezembro.

O governador considerou que isto implica "o retomar de uma trajetória de endividamento sustentável", descendo para níveis de 2019 em 2024, referindo que essa redução da dívida pública é uma "condição quase sine qua non para que a dívida pública portuguesa permaneça sustentável".

"Para que isto aconteça, envolve uma redução do peso da despesa permanente no PIB face àquilo que foi a necessidade de dar resposta, pelas Administrações Públicas, durante o período pandémico", em que houve uma redução do produto e um aumento da despesa permanente, segundo Centeno.