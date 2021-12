Virgílio Lima eleito presidente da mutualista Montepio

A lista A "Mutualismo em Ação", liderada por Virgílio Lima, venceu as eleições para os órgãos associativos da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), de acordo com um comunicado enviado hoje à Lusa.

"A escolha ditada pelos associados traduz confiança no projeto, na visão e na ambição que apresentámos", considerou Virgílio Lima sobre a vitória, com 11.557 dos 24.085 votos expressos (47,98%) para a mesa da assembleia geral, conselho de administração e conselho fiscal para o mandato 2022-2025.

Para a assembleia de representantes, a lista A obteve 11.362 dos 24.016 votos expressos (47,31%).

"É com todos e para todos que avançaremos no ciclo de consolidação, crescimento e maior afirmação da nossa Associação e do nosso Grupo, objetivos para os quais temos vindo a trabalhar afincadamente", sublinhou o novo presidente da AMMG, no mesmo comunicado.