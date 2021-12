Incentivos aos carros elétricos serão reduzidos “num prazo curto”, diz secretário de Estado da Mobilidade

O Governo continua a acreditar que "num prazo relativamente curto" os incentivos aos automóveis elétricos serão reduzidos, ainda que não aconteça para já, disse o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, em entrevista ao "Jornal de Negócios".

"A oferta do setor automóvel é cada vez maior e mais acessível e haverá no futuro uma evolução ao nível nas baterias que reduzirá substancialmente a diferença entre o custo de um automóvel a combustão e um 100% elétrico", disse, acrescentando que a aproximação de custo será feita "naturalmente" pelo mercado.

Todavia, a redução - ou o fim dos apoios - não é para já, pois "nesta altura ainda não faz sentido" e enquanto os preços não forem, naturalmente, aproximados, o Governo tem de continuar a dar estes apoios. A intenção inicial do Governo era, segundo Pinheiro, aumentar os apoios da compra destes para oito milhões de euros no próximo ano.

A ideia representa o dobro do inicialmente previsto para 2021, pois "o sistema de carregamentos permite já que haja um maior número desses veículos nas estradas". Porém, o governante admite que isto não é suficiente e que também é necessário investir, entre outros, nos transportes públicos.

Quanto aos postos de carregamento, Eduardo Pinheiro disse que a rede duplicou em 2020 face a 2019 e que este ano já cresceu 60% e acredita que continuará a crescer à medida que o número de veículos elétricos em circulação também for aumentando.

"Sabemos que há partes do país que não serão tão acessíveis [a nível de postos de carregamento] para as empresas, mas nesse caso cá estaremos para poder assegurar equidade no território", acrescentou.

Por fim, quanto à subida do preço da energia, o governante explicou que "cada utilizador tem um contrato diferente com o seu fornecedor de energia e, portanto, tem sempre impacto", mas acredita que estas "alterações não serão estruturais".