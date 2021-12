Lucro da Nike atinge 1.337 milhões de dólares entre setembro e novembro

A Nike reportou um lucro de 1.337 milhões de dólares (cerca de 1.186 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no trimestre terminado em novembro, de acordo com os resultados divulgados ao mercado pela empresa. Este valor representa um aumento de 7% face ao mesmo período do ano passado.

O valor das receitas entre setembro e novembro (o segundo trimestre do corrente ano fiscal da Nike, que vai de junho de 2021 a maio de 2022) atingiu os 11,3 mil milhões de dólares (10 mil milhões de euros), mais 1% que no mesmo trimestre de 2020.

As receitas foram, em parte, influenciadas pelo crescimento das vendas na América do Norte (um aumento de 14% só em calçado). De acordo com a empresa de equipamento desportivo, os resultados na América do Norte registaram um "crescimento direto de 30%, incluindo resultados recorde da semana da Black Friday".

Por outro lado, a China e a Ásia/Pacífico registaram quedas nas vendas face a 2020. Só a nível de calçado, a marca viu quedas de 25% e 8%, respetivamente, nestas áreas comerciais.

Nos seis meses terminados em novembro, as receitas cresceram 8%, para 23,6 mil milhões de dólares (20,9 mil milhões de euros) e os lucros aumentaram 16% para 3.211 milhões de dólares (2.849 milhões de euros).

"Estamos numa posição competitiva muito mais forte do que há 18 meses", disse, citado em comunicado, o presidente e diretor executivo da empresa, John Donahoe.