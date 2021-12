Preço de mercado da eletricidade dispara para novo máximo histórico de 360 euros por MWh

O preço da eletricidade no mercado grossista da Península Ibérica voltou a disparar e atingirá, na produção contratada para esta quarta-feira, 22 de dezembro, um novo máximo histórico, de 360,02 euros por megawatt hora (MWh), segundo os registos do OMIE, o operador do mercado ibérico de eletricidade (Mibel) onde é feito o casamento das ofertas entre oferta e procura para o dia seguinte.

O preço médio diário para quarta-feira recupera, assim, do alívio desta terça-feira, em que fechou nos 327 euros por MWh, depois do recorde da véspera, de quase 340 euros por MWh.

Preço diário da eletricidade no Mibel em 2021

Esta quarta-feira terá o seu preço horário máximo às 19h, a 380 euros cada MWh, aliviando umas horas depois, com o preço a baixar para 331 euros por MWh à meia-noite.

O forte aumento de preços grossistas da eletricidade nos últimos dias não é um exclusivo da Península Ibérica, com outros mercados europeus a apresentar também sucessivos preços recorde nos seus mercados diários.

No caso da Península Ibérica, Portugal e Espanha estão a ser penalizados pela necessidade considerável de recurso a centrais de ciclo combinado a gás natural, num contexto de produção eólica relativamente fraca.

O facto de nos últimos dias França ter anunciado uma paragem de alguns dos seus reatores nucleares está igualmente a pressionar os preços grossistas da eletricidade.

O recurso às centrais a gás torna-se especialmente oneroso perante a escalada do preço deste combustível, que esta terça-feira disparou (influenciando o preço cobrado pelas centrais elétricas no dia seguinte).

O aumento do custo do gás poderá estar relacionado com o corte no fornecimento de gás russo na Europa Central através de um gasoduto que liga a Polónia à Alemanha, que viu o seu fluxo reduzido a zero esta terça-feira.

Os contratos holandeses TTF (Title Transfer Facility), uma referência nos mercados europeus de gás, dispararam na manhã desta terça-feira para 158 euros por MWh, um máximo de 11 semanas, segundo a agência noticiosa especializada Montel News.

Futuros em alta

Na segunda-feira os contratos futuros de eletricidade na Península Ibérica fecharam o dia em alta, com os contratos para janeiro nos 345 euros por MWh e os contratos para o primeiro trimestre de 2022 nos 340 euros por MWh. Em ambos os casos, máximos históricos dessas maturidades.

Os futuros para o ano completo de 2022 subiram para 239 euros por MWh, igualmente um máximo histórico para os contratos anuais transacionados no OMIP, o operador de futuros do Mibel.