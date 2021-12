Dinamarquesa Eurowind avança com a sua primeira central solar em Portugal

A empresa dinamarquesa Eurowind Energy já arrancou com a construção da sua primeira central solar em Portugal, um projeto de 22 megawatts (MW), localizado no município de Alenquer, a Norte de Lisboa.

O projeto, designado Triana, foi adquirido à Hyperion, empresa de energias renováveis fundada por Pedro Bastos Rezende e João Talone.

A construção da central arrancou em outubro, depois de concluída a aquisição do projeto à Hyperion, em abril deste ano (apesar de o acordo para a compra datar já de agosto de 2020), avançou a Eurowind Energy em comunicado.

A central terá 40.741 painéis fotovoltaicos de tecnologia bifacial do fornecedor Longi Solar (podendo produzir eletricidade a partir dos dois lados do módulo, quer o que está diretamente exposto ao sol, quer o que está virado para o solo), com eixos seguidores (que vão orientando os painéis ao longo do dia para maximizar a sua exposição solar).

Esta unidade de produção ocupará 30 hectares e deverá produzir eletricidade suficiente para cobrir o consumo de mais de 14 mil famílias, segundo a Eurowind Energy.

A construção está a cargo da empresa CJR Renewables, devendo a central ficar operacional no terceiro trimestre de 2022.

Pedro Pereira, o diretor da Eurowind para o Sul da Europa, adianta em comunicado que este é apenas o primeiro projeto da empresa dinamarquesa em Portugal, numa carteira de projetos que deverá avançar com novas centrais já em 2022.

Na produção de menor escala a Eurowind está também a licenciar um conjunto de projetos nas regiões Norte e Centro de Portugal com uma potência somada de 40 MW, em unidades de pequena produção (UPP), que a empresa espera começar a instalar no próximo ano.

Portugal tem atualmente 1.293 MW (1,29 gigawatts) de capacidade solar fotovoltaica instalada, mas o leque de projetos em desenvolvimento irá nos próximos anos fazer disparar a potência solar para entre 7 e 9 gigawatts, sobretudo através da construção de centrais fotovoltaicas de larga escala. A maior dessas centrais, projetada para Santiago do Cacém, terá mais de 1.000 MW de capacidade, e está em fase de licenciamento ambiental.

Com presença na Europa e Estados Unidos da América, a Eurowind detém mais de 700 MW de capacidade eólica e solar já em operação e gere ainda outros 800 MW de capacidade renovável detida por terceiros.