Pingo Doce e Lidl vão aumentar salários no próximo ano

As retalhistas Pingo Doce e Lidl vão aumentar os salários dos funcionários no início do próximo ano. Um investimento que supera os 34 milhões de euros.

A partir de janeiro, as duas retalhistas vão aumentar os salários dos funcionários entre 3 a 25% para funções de entrada.

No Lidl, o ordenado base passará a ser de 750 euros a que se soma o subsídio de refeição no valor de 7,63 euro por dia.

Também o Continente e o Mercadona admitem atualizar os ordenados dos funcionários.

