Primeiro SMS da História enviado em 1992 foi leiloado como NFT por 107 mil euros

O primeiro SMS da história, enviado pela operadora Vodafone em 03 de dezembro de 1992, foi leiloado na terça-feira como um NFT por 107 mil euros durante um evento organizado pela casa Aguttes em França.

O comprador, cuja identidade não foi revelada, é canadiano e trabalha na área das novas tecnologias, sendo agora o proprietário exclusivo de uma réplica digital única do protocolo de comunicação original que transmitiu aquela mensagem de texto por telemóvel (SMS, sigla inglesa de short message service).

A mensagem, de 15 caracteres, com as palavras "Merry Christmas" [Feliz Natal, em português], foi recebida na altura por Richard Jarvis, colaborador da Vodafone.

Este SMS foi leiloado como um NFT ('Non Fungible Tokens' ou 'Token' Não Fungível) por 107 mil euros, atingindo os 132.680 euros após terem sido somadas as custas do leilão.

https://www.aguttes.com/

Os NFT são ativos digitais que devido a uma tecnologia de cadeia de blocos, denominada "blockchain", ficam registados como únicos, irreplicáveis e cujo historial de transações pode ser seguido desde a origem da "obra".

A operadora Vodafone já tinha revelado que irá doar o valor do leilão ao ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados], noticia a agência AFP.

Luigi Caradonna, empresário suíço de 18 anos que fundou uma empresa de videojogos baseada em blockchain, marcou presença no leilão mas desistiu quando as licitações ultrapassaram os 75 mil euros.

O que são os NFT

Quase desconhecidos há um ano, os NFT representam, para alguns investidores, grandes oportunidades no mercado de arte contemporânea e estes transformaram-se, em poucos meses, essenciais em casas de leilão, ao atingirem milhões de dólares.

A venda de uma obra inteiramente digital do artista Beeple, em leilão, por 58,4 milhões de euros, em março, estabeleceu o recorde até ao momento.

Intitulada "Everydays: The First 5,000 Days" ("Todos os dias: Os primeiros 5.000 dias", em tradução livre), a obra de Beeple, cujo verdadeiro nome é Mike Winkelmann, é uma colagem digital de fotografias tiradas desde 01 de maio de 2007, ao segundo de 5.000 dias.

