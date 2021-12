Wall Street de olho na Índia e sudeste asiático para substituir empresas chinesas

O êxodo de cotadas chinesas dos mercados acionistas norte-americanos está a fazer com que Wall Street esteja à procura de alternativas em mercados emergentes como a Índia e os países do sudeste asiático, escreve o "Financial Times" na sua edição de quarta-feira.

O combate de Pequim às empresas do país que recorrem ao mercado dos Estados Unidos para captar capitais está a provocar uma "seca" de ofertas públicas de empresas chinesas, um grande problema para as receitas de bolsas como a New York Stock Exchange e Nasdaq, habituadas à faturação proporcionada pelos IPO ("Initial Public Offering", ou oferta pública inicial, para a entrada de uma empresa em bolsa).

Só em 2021, as empresas do Império do Meio fizeram mais ofertas públicas iniciais nos Estados Unidos do que toda a região da Ásia-Pacífico nos últimos dez anos, segundo dados da Refinitiv citados pelo jornal britânico.

Se a China é, por razões políticas, uma carta cada vez mais fora do baralho - pesos-pesados como a Didi Chuxing (a Uber chinesa) irão sair de bolsa nos Estados Unidos, e outras empresas já deixaram cair planos de dispersão de capital em Nova Iorque, como a seguradora FWD - a Índia e a Indonésia são os alvos atuais das empresas gestoras dos índices norte-americanos, com o Vietname e a Malásia também em foco, mas em segundo plano.

"A região inteira está num momento propício para que haja ofertas públicas iniciais. O número de empresas cresceu de uma mão-cheia, como há uns anos, para umas dúzias hoje", disse Bob McCooey, presidente do Nasdaq para a região Ásia-Pacífico, ao "Financial Times".

Contudo, tal como a China, que limitou a captação de capital das suas empresas em mercados estrangeiros, a Índia não quer que dinheiro fresco estrangeiro seja angariado em países fora do seu escrutínio. Nos últimos 10 anos, apenas a Azure Power, empresa indiana de energias renováveis, fez uma dispersão em bolsa nos Estados Unidos.

"Está a despender-se muito tempo focado no sudeste asiático, mais do que em anos anteriores, e acho que irá continuar", disse Alex Ibrahim, diretor dos mercados de capitais internacionais da NYSE, ao jornal, apesar de reconhecer que vai ser necessário ser "criativo" para contornar as restrições regulatórias de países como a Índia.