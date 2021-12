Compras online aumentaram em relação ao ano passado

Os portugueses são cada vez mais adeptos das compras online. Mesmo os que preferem as lojas físicas, acabam por recorrer primeiro à internet para decidir onde comprar. As prendas de Natal de última hora são um clássico e, este ano, há uma crescente procura dos serviços de entrega ao domicílio.

O negócio disparou com a pandemia: por um lado, Portugal aderiu ao comércio eletrónico, por outro as empresas decidiram investir no digital. Os brinquedos, perfumes, livros e tecnologia continuam a liderar as pesquisas.

De acordo com os últimos números divulgados há um mês pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), 40% dos portugueses já fizeram encomendas online, o que corresponde a um aumento de 5% que no ano passado. As burlas informáticas têm também aumentado, por isso é necessário ter alguns cuidados.

No próximo ano, a garantia do produto vai passar a ser de três anos. E alguns consumidores não sabem que têm o direito ao arrependimento nas compras online.