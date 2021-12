“Há seis interessados na TAP. Três fundos e três grupos de aviação”

Em entrevista à SIC Notícias, Pedro Nuno Santos diz que 3 mil e 200 milhões de euros podem ser suficiente para viabilizar a TAP. Se não "houver nenhuma perturbação mais grave na conjuntura dos próximos anos, este valor é mais do que suficiente".

O ministro relembra que o "destinatário final deste investimento é mesmo a economia portuguesa. Portanto, os portugueses recebem se a TAP continuar a servir a economia portuguesa".

Perante um cenário de perda da companhia aérea nacional, os portugueses debruçar-se-iam com prejuízos maiores, aponta Pedro Nuno Santos.

O ministro das Infraestruturas traça uma divisão entre o caso da TAP e do Novo Banco. A reestruturação custará aos contribuintes 3 mil milhões de euros, o mesmo valor necessário para "salvar o Novo Banco".

"Estamos a falar de uma empresa pública, o dinheiro que está a ser capitalizado na empresa é no ativo dos portugueses (...) se quisermos comparar a TAP com alguma empresa seria com a Caixa-Geral de Depósitos", fundamenta Pedro Nuno Santos.