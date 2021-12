Ministro das Finanças garante que Portugal vai terminar o ano com 4,3% de défice

O ministro das Finanças garante que Portugal vai cumprir as metas orçamentais e que deve acabar o ano com um défice de 4,3%. João Leão avança ainda que o desconfinamento dos últimos meses ajudou a melhorar as contas do país e sublinha que não vai haver derrapagens, mesmo com a despesa necessária para o combate à pandemia.

Os apoios às empresas e às famílias e o aumento de despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) custaram milhares de milhões de euros, mas, mesmo assim, o ministro diz que não vai haver surpresas e que o défice pode até ficar abaixo do previsto.

João Leão mostra confiança, mas deixa um aviso: o Banco Central Europeu vai mexer na política monetária, uma alteração que vai aumentar as taxas de juro.

O ministro confirma ainda que a TAP vai receber mais dinheiro depois de a Comissão Europeia ter aprovado a reestruturação da empresa. Nas próximas semanas, o Estado vai injetar 536 milhões de euros e, em 2022, vai receber mais 990 milhões.