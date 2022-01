Novo Banco vende malparado a consórcio de fundos por 64,7 milhões de euros

O Novo Banco celebrou contratos de compra e venda de um portfólio de créditos não produtivos com um consórcio de fundos geridos pelo West Invest UK Limited Partnership e LX Investment Partners, cuja transação totalizou 64,7 milhões de euros.

"O Novo Banco informa que, após conclusão de um processo de venda competitivo, o banco celebrou contratos de compra e venda com um consórcio de fundos geridos por West Invest UK Limited Partnership e LX Investment Partners III S.À.R.L., respetivamente, para a venda do projeto Orion, um portfólio de créditos não produtivos e ativos relacionados", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).