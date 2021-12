Portugal foi uma das economias mais lentas do mundo nos últimos 20 anos

A economia nacional foi uma das mais lentas da zona Euro e do mundo nos últimos 20 anos. As projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que Portugal foi ultrapassado por 11 países no PIB per capita, desde 1999.

Lituânia, Estónia, Polónia e Hungria são economias que ultrapassaram a riqueza média portuguesa. Também fora da Europa há países que superam Portugal, como é o caso de Taiwan, Israel e Coreia do Sul.

Vários economistas dizem que a solução passa pelas qualificações, mais investimento, empresas de maior dimensão e por outra política fiscal.