TAP: "Nunca devia ter sido renacionalizada por autêntica teimosia"

A Iniciativa Liberal reage à aprovação do plano de reestruturação da TAP por parte de Bruxelas. Cotrim Figueiredo defende a privatização da TAP e acusa o Governo de "teimosia" por ter revertido a privatização da companhia de aviação.

"A TAP vai ser um problema para os contribuintes durante muito tempo e quanto mais depressa for reprivatizada e com parceiros do setor que conheçam o que estão a fazer, melhor".