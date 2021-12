Administradores de empresas públicas passam a receber prémios de gestão dependentes de objetivos

Entra esta sexta-feira em vigor uma nova portaria que cria incentivos para melhorar o desempenho das empresas públicas, mediante a definição de regras de atribuição de remuneração variável aos gestores públicos, com objetivos que ficarão estipulados, caso a caso, num contrato de gestão.

A Portaria 307-A/2021, publicada em "Diário da República" na quinta-feira, estipula que as novas regras que permitirão remuneração variável se limitarão a gestores "que exerçam funções executivas em empresas públicas do Setor Empresarial do Estado".

Mas este novo conjunto de regras "não se aplica aos Unidades Locais de Saúde, E. P. E., Centros Hospitalares, E. P. E., Hospitais, E. P. E., e, nem aos membros de órgãos diretivos de institutos públicos de regime especial, bem como às autoridades reguladoras independentes", refere a portaria.

O documento estipula que os contratos de gestão, a assinar por cada gestor público num prazo de três meses após a sua entrada em funções, "devem prever objetivos quantificáveis e mensuráveis para os anos do respetivo mandato, que representem melhoria nos principais indicadores de gestão das respetivas empresas, os quais devem avaliar o desempenho económico e financeiro da empresa, a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos clientes".

A portaria refere que as metas de desempenho devem ponderar objetivos estratégicos "em cumprimento das orientações estratégicas definidas pelo Governo", objetivos setoriais "definidos em consonância com o plano de atividades" e objetivos específicos para cada gestor.

Satisfação dos clientes pesará pelo menos 20%

E fica desde já estipulada a obrigatoriedade de existência de "um ou mais objetivos relacionados com o resultado operacional do exercício, líquido de imparidades, variação das provisões e correções de justo valor, com uma ponderação mínima conjunta de 20 %". E 20% será também a ponderação mínima para os objetivos "relacionados com a satisfação dos clientes".

Os objetivos, incluindo indicadores e respetivas metas, devem ser propostos pelo Conselho de Administração da empresa pública à UTAM (Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Empresarial do Estado), que depois formula uma proposta, que carece de aprovação dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pelo setor de atividade da empresa pública.

O prémio de gestão anual a atribuir aos administradores de empresas estatais será fracionado: 65% pago após a aprovação das contas anuais e os restantes 35% diferidos para três anos mais tarde.

Estes prémios não podem ir além de metade da remuneração anual auferida pelos gestores públicos. Além disso, a soma dos prémios dos administradores de uma empresa pública não pode ultrapassar metade do aumento do resultado operacional dessa empresa face ao ano anterior, líquido de imparidades, variação de provisões e correções de justo valor.

E há três situações que dão lugar a um corte de 25% na remuneração variável: se o resultado operacional por trabalhador baixar face ao ano anterior, se o resultado operacional a dividir pelo ativo não corrente da empresa baixar e se o endividamento da empresa aumentar mais que o previsto no plano de atividades e no Orçamento do Estado