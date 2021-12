Champanhe valorizou mais este ano do que bitcoin e tecnológicas

O champanhe revelou-se um dos investimentos mais apetecíveis de 2021. Segundo noticia a agência Reuters, com base em dados da plataforma LiveTrade, as garrafas mais cobiçadas superaram, em termos de valorização, todos os principais ativos do mercado financeiro, incluindo as ações das grandes tecnológicas ou até a bitcoin.

As plataformas digitais que permitem negociar vinhos, champanhe e outros produtos, mas também ações ou moedas, registaram uma atividade recorde e movimentos de preços extraordinários em 2021.

Dados da LiveTrade, que executa o "Índice de Bordéus" de bebidas, mostraram que o champanhe foi responsável por 15 dos 20 maiores aumentos de preços na plataforma este ano.

O champanhe Salon le Mesnil 2002, viu o seu valor aumentar 80% ao longo do ano. Segundo a agência noticiosa, este crescimento supera o aumento da bitcoin e é quase cinco vezes superior aos aumentos das ações tecnológicas - como Facebook, Google ou Microsoft, entre outros.

O Comtes 2006 e os Krug 2002 e 1996 viram os seus preços aumentar mais de 70%. Já o Krug 2000, o Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé 2008 e Dom Pérignon 2002 tiveram aumentos de 54% a 55%.

De acordo com o diretor executivo da LiveTrade, Matthew O'Connell, houve vários fatores a alimentar esta explosão no comércio de bebidas este ano, como as baixas taxas de juro ou as elevadas taxas de poupança.

Adicionalmente, o champanhe beneficiou do facto de, no início do ano, ainda estar em vigor a isenção do imposto de 25% nos Estados Unidos, imposta pelo Governo de Trump, que foi suspensa após a posse de Joe Biden.