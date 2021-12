Milionários e grandes empresas ficarão mais tempo cadastrados na lista de grandes contribuintes do Fisco

Os cidadãos com rendimentos anuais acima de 750 mil euros ou património superior a 5 milhões de euros e as empresas de maior dimensão do país, vão ter o seu registo na Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) automaticamente renovado por quatro anos, além dos quatro anos iniciais de cadastro nessa listagem do Fisco.

A extensão do período em que a Autoridade Tributária (AT) manterá a relação de empresas e cidadãos de alto rendimento e património consta de uma portaria aprovada a 21 de dezembro pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, publicada esta sexta-feira, 24 de dezembro, em "Diário da República".

A portaria refere que são alteradas as regras de vigência do cadastro, "mantendo-se os quatro anos até agora acolhidos, mas prevendo-se a extensão automática desse prazo, sempre que não se verifiquem razões que justifiquem a sua revisão".

"A relação alfabética tem uma vigência de quatro anos, sendo renovada automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo se razões objetivas definidas por despacho do diretor-geral da AT determinarem a sua revisão", detalha a portaria.

Há ainda outras novidades no funcionamento da UGC, unidade do Fisco responsável por seguir de perto as maiores empresas e os cidadãos de maior rendimento e património.

Uma dessas novidades é que passam a entrar no radar da UGC as entidades "não residentes sem estabelecimento estável que desenvolvam atividade económica, sujeita a supervisão do Banco de Portugal, no território nacional".

"A complexidade da fiscalidade internacional, e a sua evolução recente, justifica agora estender o acompanhamento da UGC às entidades que celebrem e mantenham em vigor acordos prévios sobre preços de transferência, às entidades, residentes ou com estabelecimento estável, em território português, que integrem um grupo multinacional sujeito à apresentação de uma declaração de informação financeira e fiscal por país ou por jurisdição fiscal (CbCR) e ainda às entidades não residentes sem estabelecimento estável que exercem atividade económica no território nacional sujeita a supervisão do Banco de Portugal", refere a portaria assinada por António Mendonça Mendes.

Estas empresas estrangeiras sujeitas à supervisão do Banco de Portugal vêm juntar-se às restantes entidades que já são obrigatoriamente seguidas pela UGC, e que incluem os grupos económicos com volume de negócios superior a 200 milhões de euros por ano ou com valor global de impostos pagos de mais de 20 milhões de euros por ano, entre outras situações.