Empresas voltam a captar valores recorde de financiamento em 2021

Em 2021, as empresas conseguiram globalmente captar 12,1 biliões de dólares, mais ou menos 10,7 biliões de euros, uma subida de perto de 17% face a 2020, e quase 25% acima do valor de 2019, segundo dados da Refinitiv citados pelo "Financial Times" desta terça-feira.

Só nos Estados Unidos as empresas conseguiram captar 5 biliões de dólares (4,4 biliões de euros) no ano que termina, demonstrando o quão acomodatícia tem sido a política monetária nas economias desenvolvidas.

As empresas emitiram obrigações, abriram o capital, e solicitaram empréstimos a níveis recorde em 2021, a ritmos que o jornal britânico classifica como "ferozes" e com montantes "gargantuescos".

A oferta pública inicial da construtora de automóveis elétricos Rivian e a fusão da AT&T WarnerMedia com a Discovery, dois conglomerados de media norte-americanos, são dois exemplos de grandes negócios que movimentaram milhares de milhões de euros.

Tanto dinheiro a circular deve-se principalmente às "impressoras" da Reserva Federal dos Estados Unidos e ao Banco Central Europeu, que injetaram (ainda) mais dinheiro fresco durante a pandemia, depois de anos de políticas acomodatícias.

De acordo com o jornal, as emissões de dívida empresarial desceram abaixo de 3% para os 5,5 biliões de dólares (4,9 biliões de euros). Um valor impulsionado pelos fundos de capital de risco como a KKR e a Apollo, que pediram dinheiro para andar às compras.

A emissão de ações cresceu 24% para os 1,44 biliões de dólares (1,27 biliões de euros), um novo recorde. Os veículos financeiros SPAC captaram em todo o mundo 162 mil milhões de dólares (143 mil milhões de euros). Nos Estados Unidos, pela primeira vez a captação de capital através destes 'cheques em branco' superou a das ofertas públicas iniciais.

Entre as grandes beneficiadas por esta vaga de capital estão as empresas com menos qualidade de crédito, que aproveitaram para reforçar a sua posição de capital depois das gigantes empresariais o terem feito em 2020.

As chamadas junk bonds, ou obrigações de empresas com má qualidade de crédito, viram as vendas subir 17% para os 650 mil milhões de dólares (574 mil milhões de euros). Os empréstimos a empresas altamente endividadas cresceram para 614 mil milhões de dólares (542 mil milhões de euros), mais do dobro face a 2020.

E, de acordo com Chris Blum, profissional do BNP Paribas citado pelo "Financial Times", este ritmo "irá continuar no próximo ano", vaticinando que "todos os anos pensamos que os mercados irão abrandar face a este ritmo frenético mas continuará a ser robusto".