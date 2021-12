Ventura quer nova discussão sobre a TAP no Parlamento

André Ventura quer levar ao Parlamento uma nova discussão sobre a TAP. O líder do Chega quer os partidos a renegociar o acordo celebrado entre o Governo e Bruxelas.

Considera que o plano de reestruturação da TAP, que assume o aeroporto de Lisboa como único 'hub' da companhia no país, "é revelador da falta de empenho do Governo em reconhecer o Norte".

"Ao contrário do que tinha sido prometido, o plano de reestruturação nunca menciona a importância estratégica do Norte, que era uma exigência legítima que o Norte e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro tinham há muito tempo. E volta a deixar como única preocupação o Aeroporto de Lisboa e os 18 cortes nas faixas horárias no Aeroporto de Lisboa", afirmou André Ventura.

Para o deputado, isso é "revelador da falta de empenho do Governo português em reconhecer a importância do Norte, mas também como Bruxelas tem deixado a região Norte", estendendo-se à "Eurorregião Galiza-Norte, como marginal".

O líder do Chega prestava declarações aos jornalistas no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, onde entregou um carta de protesto, dirigida à administração da TAP, contra prioridade dada pela companhia aérea ao 'hub' de Lisboa, em detrimento do Porto.

As críticas surgem depois de a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, ter afirmado, em entrevista ao Público, que o Porto "nunca será" um segundo 'hub' para a companhia aérea.

Saiba mais