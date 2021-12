Deloitte processada no Reino Unido por assédio moral

As auditoras estão há vários anos sob fogo cerrado devido a uma sucessão de fraudes contabilísticas. Entretanto, algumas práticas internas de empresas parte do clube das "Big 4" (as quatro principais auditoras do mundo) vão emergindo numa das maiores economias do mundo depois de a EY, antiga Ernst & Young, ter sido acusada, em novembro, de não ter aplicado medidas disciplinares a um profissional que assediou uma colega numa viagem laboral.

Katrina Jones, antiga consultora da Deloitte do Reino Unido, processou a auditora por assédio moral, de acordo com o "Financial Times" desta quarta-feira. A profissional, que ingressou na Deloitte em 2015 para a equipa de qualidade e risco, alega que a investigação conduzida pela empresa após as suas queixas não tinha como objetivo apurar a verdade, mas sim proteger o perpetrador de forma a que mantivesse o seu cargo.

Entre as acusações estão comportamentos "opressivos, manipuladores e abusivos", "inextricavelmente conectados à senioridade e autoridade" de Christopher Holliday, o acusado de bullying. Os dois profissionais começaram um relacionamento em 2016, no qual Holliday terá começado com comportamentos abusivos. Como dizer-lhe que poderia despedi-la de forma discricionária, sem sequer apresentar uma razão; ou exigir-lhe a partilha da localização por GPS e ameaçá-la depois do fim do relacionamento, em 2017.

Em 2018, a Deloitte começou uma investigação interna depois de dois colegas terem manifestado preocupação em relação ao tratamento da consultora. Porém, esta investigação terá tido como resultado a realocação do profissional no pelouro dos Recursos Humanos, onde teria acesso à nova morada de Jones incluída na sua ficha. Ambos já sairam da empresa.

Contactada pelo "Financial Times", a Deloitte, que ainda não apresentou a sua defesa neste processo judicial, não quis fazer comentários sobre o caso. O jornal britânico indica ainda que não conseguiu chegar ao contacto com Christopher Holliday.