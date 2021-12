Carris e o Metro de Lisboa podem vir a ser grátis para jovens e idosos 

A Carris e o Metro de Lisboa podem vir a ser gratuitos para jovens e idosos, em 2022.

O presidente da autarquia, Carlos Moedas, vai incluir a proposta, que foi uma promessa eleitoral, no orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para o próximo ano.

De acordo com o jornal Expresso, o objetivo é tornar os transportes gratuitos para os moradores de Lisboa com menos de 23 anos e mais de 65.

Os moldes desta medida ainda estão a ser trabalhados.

Haverá uma segunda fase de discussão quando o orçamento for apresentado aos restantes partidos no início do ano.



