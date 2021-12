Exportações europeias de espumante perderam gás em 2020

Desde 2010 a União Europeia aumentava, de ano para ano, as suas exportações de espumante. Mas 2020 acabou por ser de travagem e o negócio perdeu gás, com as exportações a recuar 6% para 494 milhões de litros.

Os números são do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, que lembra que nos anos anteriores "as exportações tinham estado a crescer a um ritmo médio de 8% ao ano", tendo o maior crescimento sido registado em 2014, quando as exportações de espumante subiram 11% face ao ano anterior.

De acordo com a mesma fonte, no ano passado, as três principais categorias, em volume, nas exportações de vinho espumante eram o prosecco (205 milhões de litros), seguido do champanhe (66 milhões de litros) e cava (58 milhões de litros):

E no que respeita a espumante o Eurostat dá conta de que a União Europeia mantém um saldo fortemente exportador, já que as importações europeias de espumante proveniente do resto do mundo foram de apenas 9,3 milhões de litros, o equivalente a 2% do que o Velho Continente exportou.