Regras para empresas cotadas vão mudar: só participações a partir dos 5% terão de ser comunicadas

O Código dos Valores Mobiliários (CVM) foi revisto. As novas regras, publicadas esta sexta-feira em Diário da República, entram em vigor dentro de 30 dias, e trazem algumas novidades relevantes, sendo uma delas a extinção do limiar de 2% para as participações qualificadas, ou seja, aquelas que têm obrigatoriamente de ser comunicadas ao mercado.

Daqui em diante, apenas terão de ser comunicadas ao mercado as participações em empresas cotadas a partir dos 5% (em linha com o que vigora no resto da Europa), e não a partir dos atuais 2%. Sempre que um acionista ultrapassava os 2%, ou passava a ter uma participação abaixo desse limiar, tinha de informar o mercado.

Segundo a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "a eliminação da figura da sociedade aberta (regulando-se exclusivamente a figura da sociedade "cotada"), e a supressão do limiar de referência de 2% relativo a participações qualificadas aproximam a nossa [realidade] da realidade europeia, facilitando um maior interesse pelo investimento nas cotadas nacionais e, com ele, um aumento da liquidez dos respetivos títulos".

Mas não é só isso que muda. A partir do final de janeiro de 2022 os emitentes de títulos no mercado apenas precisam de publicar o prospeto em emissões a partir dos 8 milhões de euros, em vez dos atuais 5 milhões de euros. Além disso, os prospetos poderão ser publicados em inglês, deixando apenas os sumários em português.

E há outras alterações nas regras do mercado de capitais. "De forma a incentivar o acesso a mercado por empresas que não o utilizam ainda como via para o seu financiamento, tornou-se mais atrativa a obtenção de capital através da emissão pública de ações", aponta a CMVM.

De acordo com o supervisor, passa-se a admitir que as sociedades que venham a estar cotadas possam emitir ações com voto plural, facilitando a manutenção do controlo acionista pelos fundadores ou investidores-chave (que retêm ações com poder de voto acrescido).

Além disso, "no contexto de transmissões sucessórias de posições de controlo dentro do mesmo grupo familiar, admite-se que o sucessor assuma a posição de controlo preexistente sem ser confrontado com a alternativa de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) ou reduzir a sua participação para posição que não lhe confira controlo", indica ainda a CMVM.

No que respeita às OPA, há outras alterações. Segundo a CMVM, "restringe-se o âmbito de aplicação das OPA a sociedades com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, excluindo desse enquadramento legal as ofertas públicas de dívida", o que, diz o supervisor do mercado, "é mais um exemplo de alinhamento do mercado português com os requisitos vigentes na generalidade das jurisdições europeias".

E, acrescenta a mesma entidade, "clarifica-se também o procedimento aplicável às OPA concorrentes, no sentido de favorecer o seu surgimento, em benefício dos acionistas das sociedades visadas".

De acordo com a CMVM o novo Código procura ainda "encurtar, também em benefício dos acionistas da sociedade visada, o prazo para obtenção de autorizações para o lançamento de uma OPA mediante a inclusão de um prazo máximo".