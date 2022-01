O ano que começa vai ficar marcado pelo aumento generalizado de preços que os consumidores irão pagar pelos serviços que usam no dia a dia.

A eletricidade aumenta para quem está no mercado regulado, mas também para os clientes que já passaram para o liberalizado. As portagens e os transportes também registam acréscimos, assim como as rendas.

O economista João Duque, em entrevista à SIC Notícias, explica que o aumento de preços este ano não acontece por causa da pandemia.

João Duque garante ainda que o preço da energia vai ser crítico para o desenvolvimento do futuro: "É o preço da energia que mais tem feito subir os componentes da inflação através dos transportes e da eletricidade".

