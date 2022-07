Comissão Europeia deverá investigar candidatura de Grupo DST a fundos europeus

A Comissão Europeia deverá investigar a candidatura a fundos europeus do Grupo DST. Em causa está a suspeita de uma eventual contrapartida do Governo a este grupo económico pela compra da Efacec.

O grupo de construção e engenharia DST está prestes a concluir a compra da participação pública da Efacec. Nos últimos dias, muitas notícias vieram a público dizendo que o grupo de Braga se candidatou a fundos comunitários superiores a 2.000 milhões de euros, valor esse que poderia constituir uma eventual contrapartida do Governo pela compra da Efacec.

O Grupo DST responde, em comunicado, que os incentivos comunitários no âmbito do plano de recuperação e resiliência que receberá "na realidade poderão ter como valor máximo não mais do que 35,5 milhões de euros". Sublinha ainda o grupo de Braga que as agendas mobilizadoras lideradas pela Efacec "são da responsabilidade da atual administração e atuais acionistas", separando assim os apoios.

O grupo económico Casais, também com sede em Braga, apresentou uma reclamação dos resultados da segunda fase do concurso das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, na qual foi excluído o seu projeto de investimento de 47 milhões de euros na área da construção industrial sustentável.

Afirma este grupo – que preferiu não dar entrevista neste momento – que é incompreensível que se coloquem todos os ovos no mesmo cesto num setor que precisa de uma transformação transversal.

O Correio da Manhã publicou esta segunda-feira que a Comissão Europeia irá questionar o Governo nas próximas semana sobre a candidatura do grupo a estes fundos comunitários. A SIC contactou o Ministério da Economia que diz que não se pronuncia por agora sobre o assunto.