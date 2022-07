Um Euro = um Dólar: 20 anos depois as duas moedas voltam a encontrar-se

Esta terça-feira, pagar um Euro correspondia exatamente a mesmo que pagar um Dólar norte-americano. Pela primeira vez em 20 anos, o Euro e o Dólar atingira a paridade. O momento aconteceu na manhã de terça-feira.

A última vez que as duas moedas se encontrara foi a 15 de julho de 2002, dia a partir do qual o Euro passou a valer mais do que a moeda norte-americana.

A paridade na taxa de câmbio foi atingida pelas 10:46 (hora de Lisboa), depois do Euro ter desvalorizado 0,4%, face ao valor registado na hora de fecho dos mercados, no dia anterior. Houve até um breve momento em que o Euro esteve abaixo do valor do Dólar.

A moeda europeia tem vindo a desvalorizar nos últimos meses, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tendo descido 12,05% desde o início do ano - no final de 2021, um euro correspondia a 1,137 dólares. Os analistas acreditam que esta tendência de queda poderá prolongar-se.

Por outro lado, o Dólar tem vindo a crescer devido às recentes subidas das taxas de juro pela Reserva Federal dos Estados Unidos.