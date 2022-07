Comissão Europeia revê em alta inflação em Portugal para 6,8% este ano

A Comissão Europeia reviu em alta de 2,4 pontos percentuais (p.p.) a taxa de inflação para Portugal, para 6,8% este ano, ainda que abaixo dos 7,6% previstos para a zona euro, segundo as previsões hoje divulgadas.

De acordo com as previsões macroeconómicas intercalares, divulgadas esta quinta-feira, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá subir em Portugal de 0,9% em 2021 para 6,8% em 2022, antes de cair para 3,6% em 2023.

Em maio, Bruxelas previa que a inflação subisse em Portugal para 4,4% em 2022, caindo para 1,9% em 2023.

A previsão de Bruxelas supera a do Governo, que estima uma taxa de inflação de 4% para este ano.

O executivo comunitário também reviu em alta a previsão para a zona euro e para a média da União Europeia, esperando máximos históricos em 2022, em 7,6% na zona euro e 8,3% na União Europeia, antes de diminuir em 2023 para 4% e 4,6%, respetivamente.