Preço dos combustíveis vai descer ligeiramente no início da próxima semana, devido à queda do preço do Brent.

À SIC, fonte do setor, confirmou que tanto a Gasolina como o Gasóleo vai baixar quatro cêntimos por litro. Esta é a sétima descida consecutiva na gasolina e a quarta no gasóleo.

A contribuir para esta descida está a desvalorização da cotação do Brent (petróleo produzido no Mar do Norte, na Europa, e negociado em Londres), cada barril custa agora menos de cem euros.