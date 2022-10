António Horta Osório é o novo vice-presidente do conselho de administração da Impresa

António Horta Osório será o novo vice-presidente do conselho de administração do grupo Impresa. O nome do antigo gestor dos bancos Crédit Suisse, Lloyds e Santander foi, esta quinta-feira, comunicado à CMVM.

O grupo Impresa aprovou hoje o novo plano estratégico, no qual Horta Osório vai participar, e divulgou os resultados do primeiro semestre deste ano.

As receitas totais do grupo -- que detém a SIC e o Expresso -- atingiram 88 milhões de euros, uma redução de 4% em comparação ao registado no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, a dívida da empresa diminuiu 14 milhões de euros.

Num semestre fortemente marcado por um ataque informático, pela guerra na Ucrânia e pela pressão inflacionista, as receitas com publicidade cresceram 1,3% face a 2021, mas o resultado líquido foi negativo na ordem dos 2 milhões e 200 mil euros.

No primeiro semestre, a SIC manteve a liderança das audiências, com mais de 17% de share e o Expresso foi a publicação em Portugal com a maior circulação paga por edição.