Aumento do preço do gás obriga a fecho temporário de empresas de cerâmica

O aumento do preço do gás natural está a obrigar várias empresas cerâmicas a parar a atividade, pelo menos temporariamente. O setor avisa, no entanto, que os encerramentos podem tornar-se definitivos.

O problema já se sentia antes da guerra na Ucrânia, mas tem vindo a agravar-se nos últimos meses. Para que os prejuízos não sejam tão elevados, a solução para algumas empresas é parar a atividade.

"Há casos de encerramento. Para já, encerramento temporário. Tememos muito que a situação possa vir a transformar-se em encerramentos definitivos", disse o presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica, Luís Sequeira.

Os clientes batem à porta, a procura é elevada e Portugal até está em vantagem em relação a outros concorrentes por ter matéria-prima disponível. Mas o preço do gás está a bloquear as empresas.

Estamos a falar de faturas que passam de 500 mil para 2,5 milhões de euros. Torna-se incomportável.

O Governo já avançou com um apoio até 400 mil euros para a fatura do gás, mas o setor da cerâmica prefere que as contas se façam de outra forma e propõe antes um subsídio que cubra 75% do aumento do preço.

A possibilidade de racionamento do gás natural é outra preocupação: as empresas lembram que os fornos funcionam a gás e garantem que nesta altura não é possível alimentar a produção com outros combustíveis.