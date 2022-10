Lucros do Millennium BCP cresceram mais de seis vezes no 1.º semestre

O Millennium BCP teve lucros de 74,5 milhões de euros no primeiro semestre, disparando mais de 500% face aos 12,3 milhões de euros registados nos primeiros seis meses de 2021, divulgou esta quarta-feira o banco.

Segundo a apresentação de resultados, as contas entre janeiro e junho foram impactadas pelo aumento dos proveitos 'core' [negócio principal] do grupo em 22,7%, alcançando 1.372,7 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano corrente, sobretudo devido ao aumento da margem financeira, e gestão "rigorosa "dos custos operacionais (+1,5%), pelas contribuições obrigatórias para o setor bancário em Portugal de 62,2 milhões e pelo Bank Millennium, a operação na Polónia.

Contabilizando só Portugal, o resultado líquido foi de 174,5 milhões de euros, "um aumento expressivo" face ao primeiro semestre de 2021, quando registou 45,1 milhões de euros.