PIB cresce 6,9% em relação ao mesmo período de 2021

O crescimento do Produto Interno Bruto desacelerou para 6,9% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado e contraiu 0,2% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira.

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 6,9% no segundo trimestre de 2022 (11,8% no trimestre anterior)", refere o relatório do organismo de estatística nacional.

De acordo com o INE, a evolução em termos homólogos reflete, em parte um efeito de base, "dado que no 1.º trimestre de 2021 estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica".