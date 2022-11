Um matadouro ilegal numa exploração pecuária, no distrito de Évora, foi desmantelado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que suspendeu também a atividade do estabelecimento de restauração e bebidas que comercializava essa carne.

Em comunicado divulgado hoje, a ASAE indicou que a sua Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Évora efetuou a operação de fiscalização que resultou no desmantelamento do matadouro ilegal.

Foi instaurado um processo-crime por abate clandestino e pela prática dos crimes contra a saúde pública de géneros alimentícios anormais avariados.

Nesta intervenção, a ASAE constatou que, no matadouro, “se procedia ao abate de animais de forma ilícita, em local não licenciado para o efeito”, pode ler-se no comunicado.

Além disso, o local estava a funcionar “sem condições de higiene adequadas” e os animais não eram “sujeitos à inspeção sanitária obrigatória para despiste de doenças”, acrescentou.