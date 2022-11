Consumo de petróleo deverá aumentar em 2023

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) insistiu esta quinta-feira na previsão de um aumento de 2,7% do crude em 2023, graças a "um crescimento económico mundial saudável" e à melhoria da contenção da pandemia na China.

No seu relatório mensal sobre o mercado de crude, a OPEP prevê que em 2023 a procura de petróleo chegue a 102,72 milhões de barris diários, com fortes aumentos na China, Rússia e Índia e mais moderados nos países ricos do Ocidente. Para este ano, a organização baixou ligeiramente as previsões de consumo para 100,3 milhões de barris por dia.

Esta revisão em baixa, de apenas 26.000 barris diários, deve-se à expectativa de um ressurgimento das restrições relacionadas com a pandemia de covid-19 na segunda metade do ano e "às atuais incertezas geopolíticas".

"Em 2023, a expectativa de um crescimento económico mundial saudável e as melhorias previstas na contenção da covid-19 na China devem impulsionar o consumo de petróleo", indicou a OPEP no relatório. A procura na China e na Índia deverá crescer 4,8% e 4,6% respetivamente.