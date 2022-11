Mais de 37.500 contribuintes acederam ao IRS Jovem

O Ministério das Finanças divulgou, esta sexta-feira, que está "concluída a campanha de IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2021". Contas feitas, um total de "37.558 jovens beneficiam do IRS Jovem, num valor total de rendimentos do trabalho abrangido de 506 milhões de euros".

Quanto à despesa fiscal "é de cerca de 15 milhões de euros", neste que foi "o segundo ano de aplicação do benefício IRS Jovem, que pretende incentivar a qualificação dos mais jovens e apoiar a sua integração na vida adulta e no mercado de trabalho após a conclusão dos seus estudos".

No primeiro ano de aplicação da medida, beneficiaram dela 1.020 jovens. O aumento significativo do número de beneficiários do IRS no segundo ano de aplicação deste benefício deve-se, em grande medida, à implementação de um sistema de alerta, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no momento da submissão da declaração para divulgação e incentivo do regime