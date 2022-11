Comerciantes do Porto contra redução do horário de funcionamento para poupar energia

A Associação de Comerciantes do Porto está contra a redução do horário de funcionamento, proposta pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. O objetivo seria poupar energia, mas os empresários acreditam que há outras formas de o fazer.

A associação de comerciantes do porto quer acertar os ponteiros com o Plano de Poupança de Energia mas também considera que o fim da iluminação das montras pode levantar questões de segurança e deve ser analisado caso a caso.

O Plano de Poupança de Energia está a ser preparado pelo Governo e deverá ser apresentado em setembro.

Na Europa, as medidas variam em cada país consoante o grau de dependência do gás russo. Vão desde a redução da iluminação no comércio e em espaços públicos ao incentivo à eficiência energética nos sistemas de ventilação e climatização. Medidas que já estão em vigor em Espanha, Grécia, Itália e Bélgica. Em setembro, o plano de poupança arranca na Alemanha.