Dormidas em alojamento turístico sobem mais de 90% em julho e superam 2019

O alojamento turístico registou 8,6 milhões de dormidas em julho, mais 90,1% do que em igual período anterior, com os mercados externos responsáveis por 5,7 milhões e uma subida homóloga de 205,2%, segundo o INE.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que, em junho, o setor do alojamento turístico registou três milhões de hóspedes, mais 85,4% do que no mesmo mês de 2021.

Os números mostram que tantos os hóspedes como as dormidas superaram julho de 2019, antes do impacto da pandemia de covid-19, com aumentos 6,3% e 4,8%, respetivamente.