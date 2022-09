Finlândia sobe para 80,5 mil milhões os apoios às famílias

O Governo finlandês aumentou, esta quinta-feira, o valor máximo dos apoios previstos para o próximo ano. Estes apoios pretendem compensar a subida dos custos com energia e a escaldada da inflação.

No mês passado, o Governo da Finlândia previa gastar até 79,5 mil milhões de euros, mas a nova proposta propõe subir o teto máximo de gastos para 80,5 mil milhões de euros.

O aumento dos apoios terá forte impacto no défice previsto do país no próximo ano: subiu de 6,3 mil milhões de euros para 8,1 mil milhões de euros.

Entre as medidas planeadas pelo Executivo está um corte nos impostos aplicados à eletricidade – que passa de 24% para 10% – e as deduções fiscais que permitem compensar a perda de poder de compra das famílias.