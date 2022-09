Julho foi o mês com mais turistas estrangeiros em Portugal desde 2019

Julho foi o mês com o maior número de turistas estrangeiros em Portugal desde 2019: quase dois milhões de pessoas visitaram o país. Superou em 2% o recorde do mesmo período antes da pandemia.

A recuperação do setor do turismo foi confirmada no mês de julho. Os hotéis e alojamentos registaram três milhões de hóspedes e mais de oito milhões de dormidas.

Os estrangeiros representam mais de metade dos números: no mês de julho foram 1,8 milhões hóspedes no país, uma subida de mais de 2% em relação ao mesmo mês de 2019. Vêm, sobretudo, de Espanha, do Reino Unido, de França, e da Alemanha. Fora da Europa, os Estados Unidos foi o país de onde vieram mais visitantes.

Apesar da tendência de crescimento, que é visível na generalidade do país, a falta de mão de obra é o que mais preocupa os setores do turismo e da hotelaria. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) já propôs ao Governo a integração de pessoas de países da CPLP para completar as vagas por preencher.