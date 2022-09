Produtores alertam que pode faltar leite nas prateleiras dos supermercados

Os produtores de leite dizem que o preço desse bem essencial está muito abaixo dos custos de produção. Pedem uma subida de 10 cêntimos e, se nada for feito, alertam que pode faltar leite nas prateleiras dos supermercados.

Com a início da guerra na Ucrânia e com a seca a travar a produção agrícola, os produtores de leite veem-se agora entre a espada e a parede: os custos de produção já aumentaram cerca de 40%, mas o que não aumentou foi o preço que é pago ao produtor.

As cooperativas pagam 40 cêntimos por litro de leite aos produtores. Mas os produtores pedem, pelo menos, mais 10 cêntimos por litro. Dizem que só assim o setor poderá motivar quem nele trabalha.

No ano passado, fecharam perto de 300 vacarias e, este ano, todas as semanas há produtores a desistirem do negócio. O número de animais para abate também aumentou por falta de alimento ou de dinheiro para os manter.

É uma crise que dizem precisar de medidas urgentes. Se nada for feito, a curto prazo, pode faltar leite português nas prateleiras dos supermercados.