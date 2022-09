Preço dos combustíveis deverá descer na próxima semana

O preço dos combustíveis vai volta a sofrer alterações na próxima semana, desta vez espera-se uma descida nos preços do gasóleo e da gasolina. De acordo com informações de fonte do setor à SIC, o gasóleo deverá ficar mais barato 6,7 cêntimos e a gasolina deverá descer 7 cêntimos.

A mexida nos preços acontece à boleia da cotação do petróleo nos mercados internacionais. A semana tem sido marcada pela queda do preço do petróleo. Ontem ao final da tarde negociava abaixo dos 93 dólares por barril.

No caso de Portugal, tanto o preço da gasolina como do gasóleo ainda é influenciado pela redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e da fixação da Taxa de Carbono.

O Governo anunciou na quarta-feira que vai manter até ao final de setembro os descontos no ISP, nomeadamente o que reduz na taxa deste imposto o equivalente à aplicação de uma taxa de IVA de 13%, anunciou o Ministério das Finanças.

"O Governo mantém as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis para o mês de setembro, apoiando todos consumidores através de uma redução nos impostos", referia o comunicado do Ministério das Finanças.

O desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% estava previsto vigorar até 4 de setembro, mas foi prolongado até ao final do mês.