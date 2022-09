Apoio às famílias: Marcelo falou com Costa mas ainda não conhece as medidas

O Governo anuncia esta segunda-feira as medidas para fazer face à subida da inflação. No final do Conselho de Ministros Extraordinário, vai ser conhecido o pacote de apoios que, para já, apenas se aplica às famílias. Ao final da tarde, o Presidente da República revelou que teve uma conversa de circunstância com o primeiro-ministro, mas diz que não conhece as medidas.

À volta da mesa do Conselho de Ministros desta segunda-feira, vão estar a ser ultimadas as medidas para travar a escalada de preços. Vão ser depois anunciadas ao país, mas apenas as medidas de apoio às famílias.

O primeiro-ministro já tinha dito que as medidas de ajuda às empresas iam depender das reuniões em Bruxelas, que decorrem no final da próxima semana.

O Presidente da República já pediu uma “intervenção de choque”, mas com uma avaliação feita todos os meses, para não comprometer o futuro.

Do pacote de ajudas, ainda pouco se sabe. O governo vai aproveitar a almofada de impostos que arrecadou com a inflação e deverá aprovar ajudas no valor de 2.000 milhões de euros.

As medidas podem passar por apoios para os bens essenciais ou um novo aumento extraordinário nas pensões. Pode ainda ser equacionada a redução de impostos como o IVA ou mexidas no IRS - O Presidente da República já avisou que, para isso, é preciso passar pelo Parlamento.

Daqui a pouco mais de um mês, o Governo tem também de entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2023.