Inflação: turistas notam aumento de preços no Algarve

Com a inflação generalizada por toda a Europa, a subida de preços em Portugal não passa despercebida aos turistas. Ainda assim, o Algarve terá tido o melhor verão de sempre, ao nível da procura.

As contas ainda estão a ser feitas, mas tudo aponta para que, no mês de agosto, a taxa de ocupação média na hotelaria do Algarve tenha sido superior a 93%. Isso significa que as unidades terão tido mais turistas do que em 2019, que era até agora o melhor ano de sempre para o setor.

Este aumento acontece apesar da subida generalizada de preços, que não está a passar despercebida aos turistas. Depois de dois anos de pandemia, a vontade de aproveitar as férias sem restrições é generalizada. A retoma das viagens está a acontecer em quase todos os mercados que habitualmente escolhem o Algarve.

Com a maior parte dos turistas no Algarve a chegarem do Reino Unido – onde a inflação atingiu em julho o recorde em 40 anos – não é com surpresa que quem chega a Portugal repare também que é preciso mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Há quem se queixe dos preços, sobretudo nas áreas mais turísticas como Albufeira e Vilamoura

Se a trajetória de subida da inflação na Europa se mantiver, os próximos meses vão ser mais fracos para o Algarve. O Banco Central Britânico já avisou que o Reino Unido deverá apresentar uma recessão a partir do último trimestre deste ano, que se pode alastrar até ao final de 2023.

Com maiores gastos em casa, eletricidade, água, combustíveis, transportes e alimentação, muitos turistas do Reino Unido poderão não conseguir voltar ao Algarve tão cedo.