Montenegro volta a criticar demora do Governo para aprovar apoios às famílias

Luís Montenegro acusa o Governo de dar uma resposta tardia ao aumento dos preços e de copiar as propostas do PSD. No encerramento da universidade de Verão do partido, Montenegro disse que o Governo está a fazer uma habilidade para que algumas medidas só sejam aplicadas nos últimos três meses do ano.

Da universidade de verão laranja fica uma “lição”: o PSD foi o primeiro a apresentar as medidas que o Governo só vai anunciar esta segunda-feira. A apresentação do Governo, acusa Montenegro, vai ser o do aluno que copia as respostas do colega do lado.

Se houver um provável aumento das pensões repete-se a ideia: chega em setembro, mas devia ter sido logo em maio, quando foi proposto pelo PSD. Mais do que criticar o conteúdo, Montenegro ataca a lentidão

O Governo vai aprovar e anunciar, esta segunda-feira, as medidas para apoiar as famílias a combater o aumento da inflação. Para dar resposta ao que as pessoas precisam, António costa poderá usar 2.000 milhões de euros. Se o valor for confirmado, representa mais 500 milhões do que o pacote apresentado pelo PSD.